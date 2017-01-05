Есть ли «гонконгский грипп» на Черниговщине?
Украиной и, в частности, Черниговщиной ходят слухи относительно циркуляции нынешнего эпидемиологического сезона гриппа штамма Н3N2, что называется «азиатского», или «гонконгского». Считается, что именно этот возбудитель способен вызвать серьезную симптоматику, характеризуется тяжелым течением и высокой вероятностью появления осложнений в виде пневмонии, кровотечения и обострения хронических заболеваний. По этому поводу специалисты областного лабораторного центра Министерства здравоохранения сообщают: определить штаммовую идентификацию возбудителя способна только лаборатория Всемирного центра гриппа в Лондоне. Украина в этом же эпидемического сезона не посылала в Великобританию образцов, поэтому утверждать, что нашим государством циркулирует именно гонконгский грипп, пока невозможно. Единственное, что можно констатировать со стопроцентной гарантией — жители Черниговщины болеют сезонным гриппом подтипа А, что и подтверждают специальные лабораторные вирусологические исследования в Чернигове. Впрочем, медики отмечают: не имеет значения, какой именно вид гриппа «посетил» Украина, ведь методы как профилактики, так и лечения всегда одинаковы для всех видов ОРВИ.