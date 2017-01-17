Еще одно назначение по квоте Атрошенко
Черниговское областное Государственное предприятие «Укрпочта» возглавила 47-летняя Елена Дорошенко. Родилась в Чернигове, училась в Черниговском государственном технологическом университете, однако последние несколько лет проживала в столице. Банковскую карьеру начала с банка «Аваль» в Чернигове, где работала с 1992 по 2002 год. Следующие три года занимала должность в банке «Надра», здесь задержалась лишь на три года, а с 2006 по 2013 годы работала в «Эрсте банка», также в Чернигове. Последнее место работы — «Фидо Банк» в Киеве. К почты она никакого отношения не имеет. Черниговцы говорят, что эта симпатичная блондинка, Елена — ставленница нынешнего мэра Владислава Атрошенко. Напомним, ранее в «Укрпочту» в Черниговской области возглавлял бывший заместитель председателя областного совета Олег Обушный. Сейчас его назначили советником руководителя Киевской генеральной дирекции «Укрпочты».