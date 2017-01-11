Еще больше черниговцев могут воспользоваться бесплатной правовой помощью
На днях Петр Порошенко подписал Закон Украины «О Высшем совете правосудия». Этим документом, в частности, внесены изменения в Закон Украины «О бесплатной правовой помощи» в части расширения круга лиц, имеющих право на бесплатную вторичную правовую помощь. Целью указанных законодательных новелл является усиление социальных гарантий путем расширения круга лиц, имеющих право на гарантированную государством бесплатную вторичную правовую помощь. Прежде всего речь идет о внутренне перемещенных лиц и лиц, которые до сих пор только претендовали на получение такого статуса. Таким образом воспользоваться квалифицированной правовой помощью теперь смогут около 1700000 человек — именно такой сегодня является приблизительное количество зарегистрированных внутренне перемещенных лиц. Такая же социальная гарантия установлена для лиц, претендующих на получение статуса участника боевых действий. Кроме того, бесплатная вторичная правовая помощь ветеранам войны, в том числе участникам боевых действий (на сегодня их около 275 000 человек), другим лицам, на которых распространяется действие Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», будет предоставляться не только по вопросам их социальной защиты, как это было до принятия указанных изменений, а с любых других вопросов. Также существенно изменились подходы к определению уровня малообеспеченности, что является критерием для получения бесплатной вторичной правовой помощи не менее 10000000 человек: — во-первых, лицо будет иметь такое право, если ее доход не превышает двух прожиточных минимумов; — Во-вторых, будет учитываться среднемесячный доход лица, обращающегося за помощью, а не среднемесячный совокупный доход семьи, как это было до сих пор. Внесены изменения учитывают объективную потребность в обеспечении доступа к юридической помощи лицам, которые имеют доход, равный прожиточному минимуму или даже больше, но недостаточно для самостоятельной оплаты правовых услуг. Кроме того, принятые изменения сделают лицо независимой от доходов других членов семьи в вопросе обращения за бесплатной правовой помощи. Прежде всего это сделает обращение за такой помощью лиц, законные интересы и права которых нарушаются в семье. Реализовать свое право на бесплатную правовую помощь можно через сеть центров по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи и их структурные подразделения — бюро правовой помощи. Правовые услуги предоставляют адвокаты и штатные юристы центров.