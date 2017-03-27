Еще 30 маршрутов Черниговщины получили своих перевозчиков
Еще почти на трех десятках маршрутов общего пользования Черниговщины на днях определили перевозчиков. Об этом сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской облгосадминистрации. Отбор объявлялся на автобусные сообщения общего пользования, которые не выходят за пределы территории Черниговщины. Участники представили на рассмотрение комитета 26 пакетов документов с предложениями на 28 маршрутов. Члены комиссии, в состав которой вошли представители общественных организаций, органов исполнительной власти, местного самоуправления, Укрнацбезпекы и полиции, открыли конверты с предложениями от перевозчиков-претендентов. Также они рассмотрели графические изображения транспортных средств, заявленных на конкурс. По результатам рассмотрения определены победители: Борзна — Бахмач — ООО «Автотранспортное предприятие 17448»; Валки — Заезд — ООО Шишацкая Анна Алексеевна; Гущин — Киселевка — ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис»; Киселевка — Гущин — ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис»; Ичня — Чернигов — ЧП Бабич Григорий Иванович; Ичня — Чернигов — ЧП Бабич Григорий Иванович; Чернигов — Анисов — ООО «Чернигивзернопром»; Чернигов — Антоновичи — ООО Куприйчук Геннадий Николаевич; Чернигов — Ивановка — ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис»; Чернигов — Ивановка — ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис»; Чернигов — Киенка — ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис»; Чернигов — Клочков ч / з Черныш — ООО Миненко Надежда Максимовна; Чернигов — Красное — ООО «Комфортавтотранс»; Чернигов — Кувечичи — СПД Попович Вадим Юрьевич Чернигов — Ладинка (сан. Десна) — ООО «Комфортавтотранс»; Чернигов — Лукашевка — ООО Петух Сергей Федорович; Чернигов — Олишивка — ООО Петух Сергей Федорович; Чернигов — Пески — ООО «Чернигивзернопром»; Чернигов — Шестовица — ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис»; Чернигов — Шестовица — ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис»; Чернигов — Ягодное — ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис»; Чернигов — Ягодное — ГП «Пассервис» ОАО «Черниговавтосервис». Решение конкурсного комитета введется в действие соответствующим распоряжением председателя облгосадминистрации. Маршруты, на которые не поступили заявки от перевозчиков, будут вынесены на конкурс повторно.