Энтузиасты-хоккеисты провели соревнования в Чернигове
Есть ли в Чернигове хоккей? Безусловно, вы скажете, что есть. Но .. Но это маленькое «но» портит, как мне думается, всю картину. На дворе идет зима в полную силу. Прошедшие годы в городе заливали катки, организовывались ледовые баталии. А что сейчас, спросите вы? Но об этом надо спросить в горсовете, как они в городе организуют соревнования по зимним видам спорта? Так вот, о хоккее. На сегодня в городе официально работает вот уже 34 года каток на базе школы № 20 и все. Все остальные просто катаются. Так вот, сегодня утром энтузиасты хоккея уже соревнуются между собой. А организовать турнир в городе — нету желающих. Играть в хоккей хотят много — как ветераны, так и молодежь. Каток работает исправно. Есть все необходимое. Только вот на энтузиазме город далеко не уедет.