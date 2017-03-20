Энергетическая безопасность: Черниговщина будет производить еще более 3,5 экологических мегаватт
Уменьшение объемов потребления импортного сырья, не загрязняет окружающую среду и не восстанавливается, для генерации тепловой и электрической энергии — одна из стратегических задач развития Украины и Черниговщины в частности. Об этом сообщили в пресс-службе Черниговской ОГА. Очередным шагом его реализации должно стать сооружение на юге области еще двух комплексов производства электроэнергии из биогаза. Об этом шла речь на недавней встрече председателя Черниговской ОГА Валерия Кулич с представителями «Городище-Пустоваровское аграрной компании» — частного общества, которое является владельцем сельскохозяйственных предприятий в Прилуцком и Варвинском районах. Результаты этой встречи были изложены в меморандуме между ОГА и аграрной компанией. Стороны договорились о развитии сотрудничества в целях строительства комплексов производства электроэнергии из биогаза в поселке Линовица Прилуцкого района мощностью 2,4 мВт и в селе Журавка Варвинского района мощностью 1,2 мВт. По словам председателя Черниговской ОГА Валерия куличи, такие комплексы, строительство которых планирует инвестор, фактически производить энергию из отходов — в Линовице сырьем для производства биогаза может стать так называемый свекольный жом из местного сахарного завода, а в Журавке — отходы местного свинокомплекса. В нынешних условиях, когда невозможно точно спрогнозировать цены и условия поставки традиционных энергоносителей — того же угля, — такие генерирующие мощности становятся особенно актуальными. К тому же, производство энергии небольшими предприятиями позволяет уменьшить зависимость от производителей-гигантов, проблемы которых, как показывает практика, могут стать проблемами целого региона.