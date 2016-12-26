«Елка мира» от семеновских патриотов
26.12.2016 | Новости | Комментариев нет|
Уже 3-й год подряд в Семеновском районе проходит благотворительная акция «Елка мира», организаторами которой являются волонтерский центр «Неравнодушные сердца», который действует на базе районного Дома творчества детей и юношества.
Дети выставили на продажу свои оригинальные елки и вариации на тему Рождества и Нового года перед началом сессии районного совета. Средства, вырученные от продажи, пойдут на нужды наших военных, которые сейчас находятся в зоне АТО. Весь состав волонтерского центра «Неравнодушные сердца» и школьники Семеновского района приготовили новогодние и рождественские подарки защитникам. Скоро они отправятся в зону АТО.