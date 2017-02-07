Электронные аукционы: через интернет продают заводы
За первый месяц 2017 «сетами» реализовал активов на 128 000 000 гривен. Это на 57500000 гривен больше, чем в прошлом году, что свидетельствует о развитии государственной системы и роста количества пользователей. На этой неделе в системе выставлено на повторные торги 2 лота — имущество предприятий-банкротов, лоты https://setam.net.ua/auction/197619 и https://setam.net.ua/auction/197635/. Торги стартуют 23 февраля и закончатся 10 марта. Также в систему выставлено 2 лота от нового заказчика — ООО «АУРУМ ГРУПП» в рамках проекта добровольных продаж — лоты https://setam.net.ua/auction/199110 и https://setam.net.ua/auction/199112 — действующие заводы общей стоимостью 114 800 000 гривен. Торги пройдут 20 февраля 2017. Справка: сетам (cистема электронных торгов арестованным имуществом, подчиненная Министерству юстиции) — это честный, простой и эффективный способ реализации арестованного имущества через Интернет. Государственная система работает на всей территории Украины с 2014