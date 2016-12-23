«Экзотическое» преступление: на Черниговщине будут судить шри-ланца и 2-х украинцев
Под процессуальным руководством прокуратуры Черниговской области закончено досудебное расследование уголовного производства в отношении иностранца и двух граждан Украины, подозреваемых в организации, руководстве и содействии в незаконной переправке лиц через государственную границу (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области.
Досудебным расследованием установлено, что в августе текущего года гражданин республики Шри-Ланка за вознаграждение в 100 тыс грн пообещал гражданину Индии переправить его и других нелегальных мигрантов через государственную границу Украины. Согласно договоренности обвиняемый по предварительному сговору с другими соучастниками должен был организовать перевозку иностранцев к границе с Венгрией и предоставить им средства для облегчения незаконного пересечения границы. Однако злоумышленники были разоблачены правоохранителями на территории контролируемого пограничного района. Обвинительный акт в уголовном производстве направлено для рассмотрения в суд. Санкция ч. 3 ст. 332 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 9 лет.