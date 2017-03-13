Эксперты оценили демократическое развитие Черниговщины
В рамках проекта «Содействие реформам и развитие подотчетности в регионах Украины» проведено комплексное исследование и в результате создан общенациональный рейтинг демократического развития областей Украины. Черниговщина получила 3,05 баллов и занимает тринадцатое позицию. Ивано-Франковская (3,48 баллов), Тернопольская (3,42), Хмельницкая (3,4), Сумская (3,27), Львовская области (3,21) разместились на первых пяти позициях рейтинга. Последними в списке демократически развитых регионов оказались Киевская, Харьковская, Житомирская, Николаевская и Одесская области. Рейтинг построен на обобщении результатов экспертного опроса которое дополнялось и дорабатывалось на основе других данных: аналитические доклады, результаты социологических исследований, статистические данные и т. Полученные данные свидетельствуют, что все регионы относятся к смешанному / переходного типа со средним значением интегрального показателя по Украине на уровне 3,05 по пятибалльной шкале. Рейтинг включает 10 блоков. Самые высокие экспертные оценки среди отдельных тематических блоков получили: «Социально-экономическое положение» (3,25 балла); «Общественная активность и самоорганизация граждан» (3,11) «Межэтнические и конфессиональные отношения» (3,69) «Децентрализация и деятельность органов местного самоуправления» (3,13). Низкие оценки выставлены по блокам «Безопасность. Органы правопорядка: полиция и прокуратура «(2,63) и» Коррупция «(2,60). По Черниговской области, то по отдельным блокам имеем такую результаты: — социально-экономическое положение — 1 место — состояние реализации защиты прав человека — 10 место — общественная активность и самоорганизация — 20 место К выполнению проекта привлекались представители Ассоциации региональных аналитических центров.