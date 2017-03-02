Эксклюзивные советы: как выспаться, и не быть зомби
Просыпаться с утра — для нас это сплошная катастрофа. Мы не слышим, как звенит будильник, ничего не понимаем и даже опаздываем на работу. Сон — это залог нашего здоровья. Во время сна вырабатывается ряд важных гормонов, происходит регенерация тканей, восстанавливаются физические силы. Мозг тоже не бездельничает: некоторые его участки становятся даже более активными, чем в период бодрствования. Обычно сон длится 6-8 часов в сутки, но продолжительность сна для каждого человека сугубо индивидуальна. Нормы не существует. Разным людям требуется разная продолжительность сна. Недосыпание может привести к нейропсихических нарушений, могут возникать проблемы со скоростью реакции. А при замедлении работы префронтальной коры человеку сложно формулировать мысли, могут быть проблемы со зрением. Усталость мозга оборачивается целым букетом негативных последствий. «Нарушение сна является четким показателем того, что у человека не менее какой-то невроз, если есть болезнь, то и есть нарушение сна, как минимум это какие-то тревожные сны или вообще их отсутствие», — практический психолог Алексеенко Владимир. Чтобы утренние сборы не превращались в настоящий квест и просыпаться было легко, мы расскажем, как выспаться и перестать чувствовать себя зомби. Ложитесь спать пораньше Возможно, вам сложно вставать том, что вы просто не высыпаетесь. Если это так, попробуйте ложиться спать пораньше. Бытовые занятия, работа — все, что мешает вам лечь спать в приемлемое время, стоит отложить на следующий день, а самым — выспаться. Обеспечьте себе лучшие условия для сна Удобный матрас и подушка, темнота и тишина, оптимальная температура и влажность. Все это обеспечит вам качественный, спокойный, полноценный сон без сложного засыпания, пробуждений и мучительной сонливости на утро. Старайтесь отвлечься от своих гаджетов, не смотрите перед сном уголовные передачи и не читайте книг с драматическим сюжетом. Иначе всю ночь ваш мозг будет обрабатывать информацию и не даст вам выспаться. НЕ наедайтесь на ночь Ваше тело будет пытаться переварить пищу, а это усложнит процесс засыпания. Не употребляйте крепких напитков Сначала алкоголь может иметь убаюкивающую действие, но уже через несколько часов он начнет работать как стимулятор и заставит вас часто крутиться во сне. Примите теплый душ Теплый душ согреет ваше тело и расслабит. Когда вы выйдете из ванны, ваш мозг уже будет расслаблен и готов ко сну. Выставьте одну ногу из-под одеяла Интересная возможность поддерживать тепловой баланс. Нога из-под одеяла будет охлаждаться, способствуя поддержанию температурного режима под одеялом, и вы быстрее заснете. Не вставайте сразу с постели Потянитесь — это пробудит ваш организм. Помассируйте затылок, виски, брови и мочки ушей. Это обеспечит приток крови к голове. Потрите друг о друга ладони. Это улучшит кровообращение. Начните медленно подниматься. Сядьте на кровати и выпейте стакан воды. Зарядите себя на позитивный подъем уже с вечера. Перед сном думайте только о хорошем — и вскоре знать тайну, как быстро проснуться.