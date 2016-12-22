Экоинспекция и полиция города продолжают обследовать места стихийной торговли
Борьба со стихийной торговлей в Чернигове продолжается. Сейчас в рейды продолжают выходить представители экологической инспекции города и национальной полиции.
С начала прошлой недели инспекторы обследуют основные локации в Чернигове, где обычно торгуют с земли. Периодически проверяют самовольные базары на улицах Ремесленной, Рокоссовского, в районе ремзаводе и привокзального рынка.
Несмотря на то, что торговцы вроде и понимают инспекторов и убирают продукцию с тротуаров, они все же периодически появляются на неустановленных для торговли местах.
20 декабря было обнаружено торговлю подержанными вещами на улице Ремесленной, но люди переместились ближе к центральному рынку. Продавцы говорят, им ежедневно предлагают перейти на социальные места для продажи своих товаров, однако они не согласны.
Другие продавцы пользуются социальными рядами, хотя считают эти места не комфортными.
По информации управления экономического развития города городского совета, за декабрь по городу Чернигову составлено 17 протоколов об административном правонарушении на общую сумму 11 075 грн. В частности, по Деснянском района — 7 протоколов на сумму 6715 грн, по Новозаводском — 8 протоколов на сумму 4360 грн.
Кроме борьбы с уже привычной торговлей с земли, инспекторы большое внимание уделяют обследованию елочных базаров и торговых палаток с новогодними украшениями и пиротехникой, которые начали появляться в городе.
Как уже сообщалось ранее, 29 ноября комиссия по согласованию размещения временных объектов на объектах благоустройства определила 21 временное место для продажи новогодних атрибутов. Все локации дают возможность удобно разместиться продавцам и не препятствовать движению пешеходов и работе снегоуборочной техники.
Торговля елками и соснами разрешена в следующих местах: ул. 1-го Мая, 163 (возле магазина «ЭКО — маркет»); ул. Казацкая, 14 (возле магазина «Седам — маркет»); ул. Всехсвятская, 2 (возле овощного павильона) ул. Ивана Богуна, 40 (возле магазина «Квартал»); ул. Любомира Боднарука, 1 (район 5 углов) ул. Доценко, 19 (со стороны фасада магазина «Союз»); ул. Красносельского, 61 (возле магазина «Седам — маркет»); на углу проспекта Мира и ул. Героев Чернобыля (возле магазина «Союз»); проспект Победы, 54 (возле магазина «Квартал»); проспект Мира, 61 (возле магазина «Квартал»); проспект Мира, двести седьмой (возле рынка «Полесье»); ул. Музыкальная, первый; ул. Независимости, 46; проспект Победы, 17 (район Кругу) ул. Пятницкая, 51 (обратная сторона ТЦ «Мега»); ул. Рокоссовского, 15 (возле магазина «АТБ»); ул. Рокоссовского, 26 (возле магазина «Квартал»); ул. Рокоссовского, 35 (возле кафе «Гранат»); ул. Стрелецкая, 1 (возле самолета); ул. Текстильщиков, 5 (возле подземного перехода на Шерстянка) ул. Летная, 5 (возле магазина «Квартал»).
Кроме того, комиссия запретила продажу новогодних украшений и деревьев у главного отделения почтовой связи и торгового центра «Полесье». За незаконную торговлю предусмотрены штрафы — для физических лиц от 340 до 1360 грн для предпринимателей — от 850 до 1700 грн.