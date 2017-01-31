Дымоходы нужно чистить раз в три месяца, — спасатели
За минувшие сутки подразделения УДСНС Украины в Черниговской области 9 раз привлекались к ликвидации пожаров, из которых 8 возникло в жилом секторе граждан. Об этом сообщили в управлении ДСНС Украины в Черниговской области. В 7 случаях причинами возгораний стало неправильное устройство и неисправность нагревательных печей и дымоходов, а также нарушение правил пожарной безопасности при их эксплуатации. Огнем повреждено 5 жилых домов и 2 хозяйственные постройки на территории Сновского, Бобровицкого, Ичнянского, Бахмачского, Репкинского, Прилуцкого и Черниговского районов. С начала года на Черниговщине с вышеупомянутой причине возникли 74 пожара, во время которых погибло 3 человека. Особое беспокойство вызывает состояние печного отопления в домах престарелых, инвалидов, многодетных семей и лиц, злоупотребляющих спиртными напитками. По статистике, именно в их домах чаще всего возникают пожары, ведь содержание отопления в надлежащем состоянии требует определенных материальных затрат. В связи с этим спасатели обращаются к гражданам: чтобы избежать беды и защитить свой дом и жизнь от пожаров, следует соблюдать правила безопасности. Во-первых, проверить соответствие расстоянии от внутренних стенок печи и дымохода к деревянным стенам и перекрытия дома. Она определяется требованиями строительных норм и обычно составляет не менее 38 см. Чтобы иметь возможность своевременно выявить трещины в кирпичной кладке печи и дымохода, их необходимо белить. Появление следов копоти укажет на наличие и места повреждений. Деревянный пол перед топочной дверкой печи обязательно должна быть защищена металлическим листом размером 50х70 см. В одном случае излишне не перегревайте печи, не оставляйте огонь без присмотра и не разводите его с помощью бензина или других горючих жидкостей. Не ставьте мебель, дрова, занавески и другие легковоспламеняющиеся предметы вплотную к печам, расстояние до них должно быть не менее 0,5 м. В отопительный сезон очищайте дымоходы от сажи не реже одного раза в три месяца.