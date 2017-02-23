Двое бездельников с судимостью похитили лошадей
Двух лошадей похитили 22 февраля с фермерского предприятия «Виктория», что в с. Макеевка Носовского района. Об этом сообщил собственный источник. В милицию в 4:25 22 февраля обратилось 53-летний житель села Макеевки Носовского района, главный зоотехник фермерского предприятия. Он сообщил, что кража произошла за один час. Неизвестные проникли в сарай через окно. В ходе проведения проверки работники полиции установили, что кражу совершили 28-летний ранее судимый житель города Киева и 37-летний ранее судимый житель села Кобыжча Бобровицкого района. Лошадей возвращено владельцу. Преступников задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. По данному факту работники полиции открыли уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.185 УК Украины.