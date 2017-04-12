Две сиверянки родили по десятому ребенку
В 2016 году на Черниговщине родились 8506 малышей. Это на 598 младенцев, или на 7% меньше, чем в предыдущем году. Ежедневно на свет появлялись в среднем 23 малыша. Две трети детей родились в городских поселениях. Среди рожденных 4356 мальчиков и 4150 девочек. Об этом сообщили в головном управлении статистики уЧернигивський области на 1000 населения области приходилось 8,2 новорожденных против 8,7 — в 2015 году. В пределах области этот показатель был крупнейшим в Боровичском районе (10,0), наименьшим — в Талалаевском (6,2). В городских поселениях рождаемость традиционно выше, чем в сельской местности (8,4 против 7,7). Половина женщин, которые рожали, стали мамами впервые, несколько более трети (36%) — во второй раз, каждый седьмой — родила третьего и более ребенка (двое из них родили десятого по счету ребенка). В прошлом году в области на свет появились 77 двойняшек. Средний возраст рожениц составил почти 28 лет, а мам, родивших первенца — 25 лет. Молодыми родителями стали одна 12-летняя, три 14-летние девушки и трое 17-летних ребят. Старейшими — 47-летняя женщина и 64-летний мужчина. Самая большая разница в возрасте родителей — 30 лет. В прошлом году 22% младенцев появились на свет у матерей-одиночек или у родителей, брак которых не зарегистрирован. В городских поселениях каждый пятый ребенок родился вне брака, в сельской местности — каждый третий.