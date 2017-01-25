ДТП возле Батурина
40-летний житель Кременчуга Запорожской области 24 января в 15:55 уведомил полицию о ДТП в Батурин. Об этом сообщил собственный источник. Выездом на место происшествия следственно-оперативной группы установлено, что на 134 км 200 м автодороги Копти — Глухов — Бачевск, водитель автомобиля «Audi A6», 46-летний житель села Веприн Фастовского района Киевской области, двигаясь в направлении села Копти, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и на участке закругления дороги выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с встречным грузовым автомобилем «Volvo». В результате ДТП водитель легковушки с диагнозом «ушиб позвоночника» от госпитализации отказался. Его 66-летний пассажир, гражданин Азербайджана, госпитализирован в нейрохирургическое отделение Черниговской областной больницы с диагнозом «перелом костей черепа, ссадины мягких тканей волосистой части головы». По данному факту возбуждено уголовное производство.