ДТП вблизи Киселевки и ручная граната в Мене
За прошедшие сутки зарегистрировано 5 опасных событий, а именно: 1 дорожно-транспортное происшествие, 3 пожара и 1 случай выявления боеприпасов времен Второй мировой войны. Вследствие этих событий 1 человек пострадал. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы.
Состояние дорог: Для обеспечения безопасности дорожного движения на дорогах области работали 16 единиц спецтехники и 28 человек обслуживающего персонала от ГП «Черниговский облавтодор». Состояние дорог и мостов удовлетворительное, проезд автотранспорта обеспечен. Дорожно-транспортные происшествия — 1: На 12 км автодороги Чернигов-Сосница-Гремяч вблизи с. Киселевка Черниговского района в 19 час. 20 мин. 24 декабря водитель автомобиля «Volkswagen Transporter» совершил наезд на пешехода, который с телесными повреждениями в состоянии алкогольного опьянения, был доставлен в Черниговскую городскую больницу № 2. Пожары в жилом секторе — 3. Выявление боеприпасов времен Второй мировой войны — 1: в г. Мена в хозяйстве по ул. Армейской 3 в 15 час. 30 хв. 24 декабря в ходе проведения земляных работ была обнаружена ручная граната Ф-1 времен Второй мировой войны. Уничтожение взрывоопасного предмета 25 декабря осуществила группа пиротехнических работ управления ДСНС Украины в Черниговской области.