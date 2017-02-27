ДТП в Чернигове: столкнулись маршрутка и «Ланос»
27.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове 26 февраля около 17 часов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием «Ланоса» и маршрутки № 15. По словам пресс-офицера Черниговской полиции Виталия Копыстка, маршрутка ехала в сторону улицы Шевченко, она пересекала перекресток на запрещающий сигнал светофора, то есть водитель пытался проскочить. Поэтому и произошло столкновение. «Водители были трезвы, пострадавших не было. Маршрутка была без пассажиров », — отметил он.