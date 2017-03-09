ДТП на праздник: двое травмированных и водитель-беглец
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих событий пострадали 2 человека. Об этом сообщили в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. Дорожно-транспортные происшествия — 2: — на автодороге между с. Андреевка и с. Козары Носовского района в 1 час. 57 мин. 8 марта водитель автомобиля «ВАЗ 2107», который с места происшествия скрылся, совершил столкновение с автомобилем «ГАЗ-330232». В результате происшествия пассажир автомобиля «ВАЗ 2107» получил телесные повреждения и был доставлен в Носовскую центральной районной больницы; — В г.. Чернигове по ул. Шевченко в районе дома № 173 в 9 ч. 30 мин. 8 марта водитель автомобиля «ВАЗ 2107» совершил наезд на велосипедиста. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в травмпункт Черниговской городской больницы № 2, после медицинского обследования отпущен на амбулаторное лечение домой.