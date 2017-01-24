ДТП на Киевской: водитель в больнице
В Чернигове 22 января в 10:50 по улице Киевская, 56, произошло ДТП с травмированным. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что водитель, 28-летний черниговец, управляя автомобилем «ВАЗ-2102», двигаясь по улице Киевская со стороны улицы Гончая (Горького) в направлении улицы 77-й Гвардейской Дивизии, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Volkswagen Transporter» под управлением 26-летнего жителя Чернигова, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП 26-летний водитель получил телесные повреждения и с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга» был госпитализирован в неврологическое отделение Черниговской городской больницы № 2. По данному факту возбуждено уголовное производство. Проводится проверка.