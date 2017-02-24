ДТП на Генерала Белова: пешеход — в хирургии
24.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
В Чернигове по ул. Генерала Белова, 28 23 февраля в 18 час. 40 мин. водитель автомобиля «Opel Corsa», двигаясь задним ходом по тротуару вдоль улицы, совершил наезд на пешехода. Об этом сообщили в Департаменте гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В результате происшествия пешеход получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в хирургическое отделение Черниговской городской больницы № 2.