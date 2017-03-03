ДТП на Черниговщине: водитель «Audi A6» сбил велосипедиста
За прошедшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. На участке автодороги с. Красное-г. Батурин Бахмачского района в 7 час. 49 мин. 2 марта водитель автомобиля «Chery Amulet» выехал на полосу встречного движения, не выбрал безопасную дистанцию и совершил лобовое столкновение с автомобилем «ВАЗ-21010». В результате происшествия водитель автомобиля «Chery Amulet», водитель и двое пассажиров автомобиля «ВАЗ-21010» получили телесные повреждения и были доставлены в центральную районную больницу Бахмача; В г. Бахмач по ул. Батуринской в 19 час. 37 мин. 2 марта водитель автомобиля «Audi A6» за неблагоприятных погодных условий совершил столкновение с велосипедистом. В результате происшествия велосипедист получил телесные повреждения и был доставлен в центральную районную больницу Бахмача.