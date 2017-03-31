ДТП на Черниговщине: «Nissan» не пропустил мопеда
За прошедшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В пгт Козелец на перекрестке улиц Святопреображенской и Покорского в 17 час. 22 мин. 30 марта водитель автомобиля «Nissan Almera» не предоставил преимущества в движении мопеда «Mustang» и совершил с ним столкновение. В результате происшествия водитель и пассажир мопеда получили телесные повреждения и были доставлены в Козелецкую центральную районную больницу; На автодороге Чернигов-Нежин-Прилуки-Пирятин в с. Тополь Прилуцкого района в 19 час. 44 мин. 30 марта водитель автомобиля «Toyota Corolla» не справился с управлением, выехал на правую обочину по ходу движения, столкнулся с придорожным деревом и перевернулся. В результате происшествия водитель автомобиля получил телесные повреждения.