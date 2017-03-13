ДТП на Черниговщине: легковушка столкнулась с грузовиком
За прошедшие сутки на Черниговщине зарегистрированы два дорожно-транспортных происшествия. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Прилуки на перекрестке улиц Карьерная и Сорочинская около 2 часов. 20 мин. 10 марта водитель мопеда, не учел дорожной обстановки, въехал в яму и упал с мопеда. В результате происшествия водитель мопеда получил телесные повреждения и был доставлен и госпитализирован в реанимационное отделение Прилуцкого центральной районной больницы; В Козелецком районе на 94 км. автодороги Киев — Чернигов — Новые Яриловичи в 9 час. 56 мин. 10 марта водитель автомобиля «Renault Logan» при осуществлении маневра опережения автомобиля «ВАЗ-2103» совершил столкновение с ним, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с грузовым автомобилем «Scania». В результате происшествия водитель автомобиля «Renault Logan» получила телесные повреждения и каретой скорой помощи была доставлена в Козелецкую центральную районную больницу.