ДТП на Черниговщине: грузовик влетел в «Ладу»
В с. Гнединцы Варвинского района около 12 часов. 16 февраля на скользком участке дороги водитель, управляя грузовым автомобилем «Isuzu», не справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21051». В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21051» получил телесные повреждения и был доставлен в Варвинскую центральную районную больницу. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА. В г. Прилуки на перекрестке улиц Вокзальной и Константиновской около 13 ч. 16 февраля водитель автомобиля «Subaru» не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем «Daewoo Lanos». В результате происшествия водитель и два пассажира автомобиля «Daewoo Lanos» получили незначительные телесные повреждения.