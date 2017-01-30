Драка в караоке-клубе: 22-летний черниговец в коме
В ночном клубе «Янтарная Кошка» 29 января в 04.02 утра неизвестный мужчина нанес телесные повреждения другому мужчине. Об этом сообщил собственный источник. Выездом следственно-оперативной группы было установлено, что 29 января в 03:50 23-летний ранее не судимый, житель Чернигова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, находясь в помещении караоке-бара «Янтарная Кошка», в ходе возникшего конфликта на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, умышленно нанес два удара кулаками левой и правой руки в область лица 22-летнему черниговцу. Пострадавший, потеряв сознание, упал на пол и получил телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, ушиба головного мозга тяжелой степени и левосторонней субдуральной гематомы. Злоумышленник задержан на основании ст. 208 УПК Украины, сообщается о подозрении по ч. 1 ст. 121 УК Украины и помещен в изолятор временного содержания Черниговского районного отделения полиции.