«Доступные лекарства»: чиновники должны обнародовать список бесплатных медикаментов
Чернигов с рабочим визитом посетил заместитель министра здравоохранения Роман Илык. Чиновник рассказал журналистам о будущей программе министерства «Доступные лекарства». «Мы с 2017 года начинаем проект« Доступные лекарства ». Суть проекта — обеспечить граждан Украины. Устанавливается государственное регулирование по трем нозологиям: сердечно-сосудистые заболевания, бронхиальная астма и сахарный диабет », — заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык. Согласно программе Украинцы смогут исключительно по рецепту врача получить дешевые лекарства для лечения трех указанных заболеваний бесплатно. Если кто-то захочет купить дорогой ассортимент, то должен будет доплатить разницу. «Программа стартует с 1 апреля. В это число будет обнародован весь список препаратов, участвующих в программе реимбурсации », — заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык. Всего на эту программу в 2017 году предусмотрено более 1 миллиарда гривен. Кстати, похожая программа уже работала в течение прошлых лет и, по словам заместителя министра, новая стартует уже с доработками и исправленными недостатками.