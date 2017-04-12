Достоин звания героя
За годы независимости звание Героя Украины очень сильно обесценилась, ведь это звание были удостоены розни люди, которые не всегда были его достойны. За время войны в Донбассе немало военных получили это звание. Однако есть настоящие герои, осознание подвига которых еще впереди. Среди них — наш земляк Юрий Бутусов. Родился он 13 марта 1989 в городе Чернигове. Еще с детства мечтал стать военным, так упорно трудился, приближая свою мечту: в школе приобретал знаний, на спортивной площадке после занятий закалял волю и мышцы, чтобы стать достойным защитником Отечества. Таким он и стал. В 2003 году с отличием закончил 8 классов общеобразовательной школы I-III ступеней № 27 города Чернигова и поступил в Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой, который тоже закончил с золотой медалью. Становится слушателем Академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове, которую с отличием заканчивает в 2010 году. Юрий готовился стать разведчиком, был очень прилежным в учебе, он свободно владел несколькими языками, в частности, арабском и английском. Получил свидетельство мастера и инструктора по прыжкам с парашютом, совершил в общей сложности около 100 прыжков. Младший лейтенант Юрий Бутусов проходил военную практику в Чехии, окончил американскую военную школу West Point, получил диплом рейнджера — овладел навыками боевых действий в горах. Был направлен для прохождения дальнейшей службы в города Кировограда (ныне — Кропивницкий) до 3-го отдельного полка спецназначения. С отличием окончил школу разведчиков. В 25 лет стал капитаном. С первых дней войны выполнял боевые задачи в АТО. Его группа одной из первых была переброшена в сектор «Д» и ее зоной действий была в том числе легендарная Саур-Могила. Он принимал участие во всех попытках захвата высоты. Его группа действовала по всему пограничные, сыграла важную роль в быстром захвате Благодатного, где они взяли двух пленников, в действиях в районе Снежного. В августе были бои под Иловайск, выход из «котла». 14 февраля 2015 четыре группы 3-го полка спецназа были по тревоге переброшены в сектор «С» и получили задание на сопровождение колонн поставки из Луганского в Дебальцево. Спецназ должен только личную стрелковое оружие, группам предоставили один бронетранспортер с другой части. Дорога на Дебальцево в районе н.п. Логвиново простреливалась противником, включая танки, и проводка колонн такими слабыми силами на открытой местности казалась сумасшедшим риском. Две группы отказались охранять колонны и вернулись в Кировоград. Группа Бутусова осуществила несколько выходов на сопровождение. 16 февраля около 11:00 на выезде из Дебальцево в районе Новогригорьевка колонна попала в засаду. БТР спецназа был подбит, капитан Бутусов погиб. Брат Юрия — Сергей Гриценко вспоминал, что Юра успел позвонить по телефону своему руководству и доложил, что они попали в засаду. Мол, капитан Бутусов ранен, поэтому высылайте помощь. Две группы спецназа пошли на помощь, но не дошли около 300 метров. Попав под обстрел профессиональных российских войск и потеряв несколько своих людей, они начали отступать. Затем последовала вторая группа. Фактически погибло две группы спецназа. Юрия Бутусова родные смогли похоронить только 28 марта 2015 (на 40-й день после гибели) в городе Бахмач Черниговской области на родине матери. Указом Президента Украины № 311 от 4 июня 2015 «за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге» награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени (посмертно). Среди первых 4 июня 2015 был удостоен звания «Народный Герой Украины». Также имел боевые награды — «За оборону Краматорска» и «За оборону Славянская». В память о Юрия Бутусова в октябре 2015 году в Бахмаче на площади Героев Майдана установлен памятный знак, в декабре 2015 года на здании Черниговского лицея с усиленной военно-физической подготовкой и в июня 2016 года на доме, где он жил в Чернигове , установлены мемориальные доски. Одна из улиц Бахмач названа именем Юрия Бутусова.