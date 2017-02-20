Доставка черниговских газет станет дороже
Государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» инициирует повышение тарифов на доставку печатных изданий от 53,8% для региональных до 65,5% для общегосударственных изданий. Об этом говорится в презентации «Укрпочты». Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский отметил, что сейчас предприятие доставляет печатные издания по убыточной цене. «За пять лет работы мы субсидировали периодические издания на сумму 500 млн. Грн. Это дельта между себестоимостью и тем, что мы получаем за доставку. Наша подписная кампания с 2016 на 2017 год принесла 149 млн. Грн. убытков для «Укрпочты», — сказал Смелянский. «Те тарифы, которые мы предлагаем, позволяют компенсировать из этих 149 млн. Примерно 50 млн. То есть 100 млн. Грн .. убытков остаются на груди« Укрпочты », — заявил первый заместитель директора« Укрпочты »по финансовым вопросам Александр Чернявский. Он также отметил, что эти предложения по тарифам уже в понедельник, 20 февраля, будут представлены на рассмотрение Министерства инфраструктуры. Кроме того, по словам Чернявского, «Укрпочта» осуществит все возможное для их скорейшего рассмотрения и утверждения всеми компетентными органами, в том числе профильными профсоюзными организациями и Министерством юстиции. Первый заместитель директора «Укрпочты» уточнил, что повышенные тарифы предлагаются издателям для подписной кампании на второе полугодие 2017 года, который стартует в апреле.