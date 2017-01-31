Дорожники составили «сумку» водителя для путешествия в морозы
По сообщению Гидрометцентра 31 января в Украине сохранится холодная погода. Об этом сообщили в управлении безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины. В частности, синоптики прогнозируют ночную температуру 14-19 °, а днем 5-10 ° мороза; в большинстве областей Левобережья ночью 21-26 °, днем 11-16 ° мороза. Немного теплее на западе страны, на юге Одесской области и в Крыму — ночью 7-12 °, днем 1-6 ° мороза. При таких погодных условиях полиция напоминает автовладельцам об особенностях эксплуатации транспортных средств в зимний период, особенно при поездках на дальние расстояния. Отправляясь в дорогу, проверьте техническое состояние авто, позаботьтесь о запас горючего. Чтобы поездка не принесла неприятностей, следует придерживаться простых правил. В частности, не забывайте о зарядное устройство к мобильному, горячие напитки в термосе, запишите номера телефонов аварийных и дорожных служб. Кроме стандартных предметов, (аптечки, огнетушителя, знака аварийной остановки, баллонного ключа, буксировочного троса, запасного колеса и домкрата), в сильные морозы не лишними будут комплект теплой одежды, фонарь на батарейках, провода «прикуривания», скребок для стекла и щетка, свечи, спички, небольшая лопата. Но главное, будьте внимательными и осторожными за рулем, неуклонно соблюдайте Правила дорожного движения.