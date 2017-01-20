Донорам крови перестанут платить
Новой стратегией реформирования Национальной Службы крови предусмотрена сдача крови и ее компонентов исключительно на безвозмездной основе. В Минздраве считают цивилизованный мир не платит донорам ни копейки, Европа и Америка вступают доноров исключительно на основе высокой сознательности граждан, которые с детских садов обучают помогать ближнему. «За рубежом быть донором почетно и выгодно, — утверждает главный специалист Минздрава по вопросам трансфузиологии Петр Вербицкий. — Они имеют множество льгот и пользуются большой уважением в обществе. Например, швейцарские доноры практически не платят коммунальных платежей, имеют бесплатные не только проезд, но и перелет. Мы к этому также должны прийти ». По словам главного врача Черниговской областной станции переливания крови Павла Герасименко, нынешний год может быть переломным в работе заведения. «Учитывая требования сегодняшнего дня, в нашем новом штатном расписании предусмотрено создание отделения донорского рекрутинга, специалисты которого (специалисты из медицинского менеджмента) работать исключительно над привлечением людей к безвозмездному донорству. Для этого мы уже начали работать с многочисленными волонтерскими организациями и с Ассоциацией молодых доноров Украины. Конечно, переход на бесплатное донорство — существенный вызов как для нас, так и для всего общества. Поэтому решение этого вопроса требует предварительного широкого общественного обсуждения », — отметил Павел Герасименко. Напомним: сейчас на Черниговщине насчитывается 13, 5 тыс активных доноров, 1200 из которых — имеют звание почетного донора Украины, двое — заслуженные доноры Украины, средняя денежная компенсация за сданную кровь составляет 35 грн за 150-200 гр.