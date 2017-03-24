Должностные лица растратили бюджетные средства
Прилуцкой местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о должностных лиц одного из сельских советов по факту растраты имущества (ч. 1 ст. 191 УК Украины) и подделка официальных документов (ч. 1 ст. 366 УК Украины). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Черниговской области. Как установлено, между сельским советом и частным предприятием в декабря 2016 года заключен договор на выполнение работ по текущему ремонту дорожного покрытия в пределах одного из сел Прилукского района на сумму почти 145 тыс. Грн со сроком исполнения — до 31.12.2016. Несмотря на невыполнение частным предприятием взятых на себя обязательств, согласно условиям договора, должностные лица сельского совета подписали документы, которыми подтверждено выполнение работ, которые фактически не осуществлялись. В результате таких действий из Государственного бюджета Украины безосновательно перечислены средства в пользу подрядчика и причинен ущерб государственным интересам. Сейчас досудебное расследование продолжается.