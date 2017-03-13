Документы для помощи при рождении ребенка можно подать онлайн
10 марта Министерство социальной политики и Государственное агентство по вопросам электронного правительства представили новую электронную услугу в сфере социальной защиты — назначения помощи при рождении ребенка. Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины. До сих пор документы для назначения пособия можно было представить только в бумажной форме. В 2016 году около 400 тыс. украинцев для этого лично посетили органы социальной защиты населения, тратя на это свое время. Теперь родители могут подать такие документы в любое удобное время с помощью сети Интернет, без необходимости личного посещения районного управления социальной защиты населения. Электронная услуга уже доступна на официальном сайте Минсоцполитики по адресу e- e-services.msp.gov.ua, а также впоследствии будет доступна на Едином государственном портале административных услуг my.gov.ua. Электронные формы с автоматической проверкой введенных данных и интерактивными подсказками минимизируют риск допущения ошибок при их заполнении. За счет автоматизации проверки введенных данных значительно ускоряется процесс рассмотрения документов и принятия решения о назначении помощи. Такие нововведения позволят сэкономить время, финансовые ресурсы и уменьшают риски злоупотреблений или мошенничества.