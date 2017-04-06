Дочь криминального авторитета — будущая учительница, которая чуть не убила ребенка
06.04.2017 | Новости | Комментариев нет|
С особой жестокостью избивала несовершеннолетнего Полину студентка первого курса Черниговского Национального педагогического университета. Из собственных источников нам стала известна ее фамилия. 19-летняя Евгения Тимченко учится на факультете начальных классов. Ее отец давно известный в городе бизнесмен с криминальным прошлым. Сейчас со следствием не сотрудничает и от показаний отказывается. Хотя на видео, которое обнародовали в соцсетях, четко видно, как его дочь ловко бьет девушку по голове ногами. А так называемые зрители этого шоу даже просят ее не убить ребенка.