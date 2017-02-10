Добровольному присоединению общин быть: Парламент принял долгожданный закон
9 февраля 2017 Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона Украины №4772 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно добровольного присоединения территориальных общин). За это решение проголосовал 241 народный депутат (поименное голосование). Законопроект упрощает процедуру добровольного объединения территориальных общин, дает право общинам по упрощенной процедуре присоединяться к уже созданной объединенной общины. Он будет способствовать формированию действительно способных общин, в соответствии с утвержденными Перспективных планов без нарушения Методики формирования таких общин. Изменениями, в частности, определяются параметры, по достижении которых вновь территориальная община может считаться способной. Такая общин должна быть создана вокруг центра, определенного Перспективным планом формирования территорий общин области, и в ней должно проживать не менее половины жителей от количества, предусмотренного Перспективным планом. Каждая следующая территориальная община объединяется с этой общиной по упрощенной процедуре. Также в присоединенных территориальных общинах проводятся выборы депутатов совета объединенной общины, в то время, как выборы главы объединенной общины не проводятся. Таким образом, в совете вновь общины будут представители от всех территорий.