До Крещения — неделя: как подготовить себя к нырянию в прорубь
Уже через неделю, 19 января, наступит православный праздник — Крещение. Тысячи людей пойдут в храмы на праздничные богослужения, а после них стойкие купаться в проруби. Морж с 35-летним стажем Николай Зубань убеждает: в этой экстремальной процедуры необходимо подходить взвешенно. Новичкам желательно хоть немного подготовить организм к нырянию в прорубь, и недели, оставшееся до праздника, вполне хватит. — Если последние дни хоть как-то подготовиться, для начала — встать утром быстренько из-под одеяла, включить холодный душ. И хотя с криками … А потом растереться, — Николай Зубань, морж с 35-летним стажем. Но больше к погружению в ледяную воду необходимо подготовиться психологически, рассказывают опытные моржи. — Во-первых, холод — друг. Если ты допускаешь мысль, что замерзну, то есть риск заболеть, — Николай Зубань, морж с 35-летним стажем. Перед самой процедурой ныряния в прорубь необходимо сделать несколько физических упражнений, чтобы разогреть тело, советует Николай зубан. — Заходить тоже не резко, а постепенно, раздевшись, под мышками похлюпаты, чтобы организм успел среагировать. Как показывает многолетняя практика, лучше погружаться с головой, — Николай Зубань, морж с 35-летним стажем. После проруби новичкам Николай Зубань советует растереться полотенцем и быстро надеть сухую одежду. Массовое погружения в ледяную воду на Крещение в последнее время становится модным трендом. Черниговцы верят, что освященная вода займет их болезни и смоет все грехи. Священнослужители говорят, что люди иногда забывают о самом важном. — Церковь предусматривает только молитву, то, что люди купаются, — это их личное дело. Церковь говорит одно: когда человек не живет по-христиански, то купание — это предрассудок. Человек, исходя из проруби, не становится безгрешным. Грехи омываются только слезами покаяния, — протоиерей Игорь, секретарь черниговской епархии УПЦ МП. А еще в канун Крещения Господня верующие имеют выдержать строгий пост, говорят церковные служители. И уж если идея испытать себя ледяной водой не оставляет человека, заходить в прорубь надо с молитвой в мыслях.