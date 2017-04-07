Для розыска людей и вещей черниговские полицейские создали официальные группы в соцсетях
Правоохранители Черниговского отдела полиции для более эффективного розыска лиц, скрывающихся от полиции, а также для опознания лиц, совершивших уголовные преступления, создали официальную группу «Их разыскивает полиция Чернигова». Такие группы появились в Facebook, ВКонтакте и Viber. По сообщению полицейских, в этой группе периодически писать о лицах, или официально находятся в розыске, либо в ходе поисковых действий устанавливается их местонахождение. Также здесь будут размещены фото лиц, без вести пропавших и неопознанных. С целью местонахождение украденных у горожан вещей преподавать как ориентирование фото украденного имущества. В состав участников группы могут входить все жители города, области и страны. Помощь общества в раскрытии преступлений приветствуется. Правоохранители просят участников групп обсуждать информацию по сути и относиться с уважением и пониманием цели создания сообщества. Если вы владеете той или иной информации, знаете местонахождение разыскиваемого или хотите оказать помощь по установлению без вести пропавшего, пишите админам или в комментариях. Правоохранители гарантируют конфиденциальность.