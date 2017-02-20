Для пациентов черниговского онкодиспансера построят помещение за 120 млн
Линейный ускоритель для облучения онкобольных до конца года должен заработать в областном онкологическом диспансере. Для этого на территории заведения построят специальное помещение, имеет отношение к уже имеющемуся отделения лучевой терапии. Стоимость нового оборудования и здания превысит 120 000 000 гривен, поэтому местные медики рассчитывают на помощь государства, в частности Фонда регионального развития. Ежегодно две с половиной тысячи пациентов онкологического диспансера нуждаются в лучевой терапии. Однако гамма-терапевтическое оборудование, используемое в нашем онкодиспансере, практически полностью исчерпало свой технический ресурс и требует замены. К тому же кобальтовые аппараты с радиологическим элементом, с помощью которых в настоящее время лечат онкобольных, негативно влияют не только на злокачественное новообразование, но и на организм в целом. — Современные линейные ускорители уже смонтированы таким образом, что действуют только на опухоль, — отмечает главный врач диспансера Валерий Зуб. — То есть они не поражают соседних органов. С помощью этого аппарата определяется размер опухоли, и с разных точек направляется луч, который убивает эту опухоль. По словам Валерия Зуба, линейный ускоритель сможет прослужить без каких-либо ремонтов значительно дольше, чем нынешняя, давно устарела аппаратура. А еще — он значительно безопаснее. — В отличие от тех аппаратов, которые мы используем сегодня, — продолжает Валерий Зуб, — этот аппарат сам генерирует излучение. Поэтому замена аппаратуры не требуется. Срок службы этого облучателя — 20 лет без каких-либо дополнительных замен лампы и всего этого оборудования. Валерий Зуб убежден, что реализация этого проекта позволит Черниговском онкодиспансера подняться на более высокий уровень в предоставлении медицинских услуг населению области. И черниговский лечебное учреждение станет лишь четырнадцатым в Украине (с учетом государственных и частных клиник), где будет работать современное, мирового уровня оборудования.