Для незрячих школьников разрабатывают специальную программу ВНО
Министерство образования и науки адаптирует программы внешнего независимого оценивания по украинскому языку и литературе, математике, истории Украины для школьников с нарушениями зрения. Об этом сообщает сайт ведомства. Сейчас над новацией работает министерская рабочая группа, которая должна решить, какие изменения нужно внести в программы ВНО по указанным предметам, чтобы сделать их доступными для детей с особенностями зрения. Специалисты не просто упростить программу, а исключить из нее те вещи, которые ребенок с нарушениями зрения просто не сможет понять, в которых не сможет работать со шрифтом Брайля. Например, если речь идет о сравнении изображений геометрических фигур, опознание выдающихся исторических деятелей, писателей, архитектурных сооружений. Свои предложения рабочая группа обнародует на сайте Министерства образования и науки для общественного обсуждения. Предполагается, что внесенные изменения начнут действовать со следующего учебного года.