Для коммунальщиков закупят новую технику. Станет ли уборка города качественнее
В следующем году зимние проявления погоды не должны парализовывать город, а уборка улиц станет качественнее, по крайней мере в этом заверил членов исполкома городской голова, чтобы они проголосовали за изменения в Комплексной целевой программы развития жилищно-коммунального хозяйства Чернигова на 2017-2020 годы. Речь шла о переносе закупки новенькой спецтехники с 2018-2020 года на следующий год для коммунальных предприятий «Зеленстрой» и «АТП-2528». — По МАЗах на АТП с 19 и 20 лет перенести на 17, в общем получается сумма 10800000 гривен. И машину, разбрасыватель песчано-солевой смеси, с 18 года перевести на 17, сумма — 1600000 гривен, — Ярослав Куц, начальник управления ЖКХ. Для «Зеленстроя» же закупят вакуумно-подметальные машины на 3 миллиона гривен, трактор с снегоочистительным навесным оборудованием почти за 2 миллиона и самосвал, что будет стоить один миллион 200 000. Владислав Атрошенко попросил членов исполкома поддержать вопрос перераспределения средств. Мол, многомиллионная закупка спецтехники сэкономит бюджетные средства, выделенные на уборку города. — Мы тратим топливо на ЗИЛы, которые не могут справиться, они не тянут перед собой этот снег. Они проехали, а улица не убрана на 100%, они возвращаются и еще раз проезжают, — Владислав Атрошенко, городской голова. Всего на уборочную технику в следующем году планируют выделить более 18 миллионов гривен. Расширят и перечень улиц для уборки.