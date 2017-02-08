Для черниговцев снизили нормативы на тепло, свет и газ
Кабмин выполнил одно из требований МВФ и снизил социальные нормативы на пользование услугами ЖКХ с учетом фактического потребления энергоносителей домохозяйствами. Об этом говорится в постановлении правительства №51 от 6 февраля. Так, Кабмин уменьшил социальные нормы потребления газа с 5,5 до 5 куб. м на 1 кв. м отапливаемой площади. Снижены нормативы потребления тепловой энергии для централизованного отопления (теплоснабжения) абонентами, жилые дома которых оборудованы домовыми или квартирными приборами учета: с 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал на 1 кв. м отапливаемой площади в месяц в отопительный период; электрической энергии для индивидуального отопления: с 65 кВт / ч до 51 кВт / ч на 1 кв. м отапливаемой площади. В Кабмине отметили, что снижение соцнормативив не предусматривает перерасчета размеров нынешних размеров субсидий, поскольку вступает в силу с 1 мая. Напомним, снижение социальных нормативов тепло-, газо- и электроснабжение было одним из условий МВФ для получения Украиной очередного транша кредита. Что принесет такая новация черниговцам, поинтересовался в департаменте жилищно-коммунального хозяйства облгосадминистрации. Там признались, что постановление только начали изучать. Заместитель директора департамента Лидия Борсук предполагает, что постановление вышло и потому, что в прошлом году в большинстве случаев у людей, которые пользуются субсидиями, была экономия за использование услуг по тепло и энергоснабжения. Согласно постановлению № 534, сэкономленные средства по неиспользованным субсидиями вернули обратно в государственный бюджет. «В Черниговской области за тепло вернули 16000000 гривен, за электроэнергию — 6,2 миллиона, а за газ — до 849,2 миллиона гривен. Поэтому наша такая мысль: так, что вот такие средства не были использованы, и были снижены эти нормативы. Чтобы средства использовались, а не висели на счетах потребителей, чтобы их не приходилось возвращаться в бюджет. Поэтому будет меньше неиспользованных субсидий. А эта новое постановление будет касаться нового отопительного периода, поэтому и увидим, что оно будет. Возможно, стоит ожидать еще каких-то новаций », — сказала заместитель директора департамента. Правда, четкого ответа на вопрос, бывает, уменьшение размера субсидии не приведет к тому, что для людей коммуналка подорожает, мы так и не услышали. Мол, поживем, увидим.