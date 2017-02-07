Для борзнянских афганцев спела тернопольская группа «Долг»
07.02.2017 | Новости | Комментариев нет|
Недавно в Борзне в районном доме культуры по случаю Дня чествования участников боевых действий на территории других государств состоялся благотворительный концерт Тернопольского группы «Долг». Во время мероприятия присутствующие в зале имели возможность не только насладиться патриотическими музыкальными композициями, но и получили почетные награды. Заместитель районного военного комиссара Сергей Горкавый вручил ветерану АТО, сержанту запаса Артуру Ткаченко медаль «Защитнику отечества». Памятные ордена и медали от руководителя областного отделения УСВА получили также воины-афганцы.