Диверсия в Балаклее — начало нового витка войны?
Подрыв артиллерийских складов в Балаклее Харьковской области на сегодня является одним из крупнейших диверсионных актов, произошедших на территории Украины во время войны в Донбассе. Предыдущий случай — подрыв складов в Сватово — был существенно менее масштабным. Совершенно очевидно, что такая диверсия довольно серьезно скажется на боеспособности нашего группировки на Донбассе. Несмотря на то, что, вероятно, значительная часть боеприпасов в подземных хранилищах останется неохваченной огнем, но вряд ли кто-то решится использовать снаряды находились неподалеку очага горения. Они явно будут списаны. Ценность складов в Харьковской области (а кроме Балаклеи, их здесь еще четыре) для ВСУ сложно переоценить. И одновременно склады очень уязвимы, потому что находятся за 50-100 км от границы с Российской Федерацией. Тем более, что в сожженном арсенале находилась львиная доля 125-мм снарядов для танковых орудий. А после кампании 2014-2015 годов наши танкисты уже испытывали недостаток снарядов — правда, только некоторых типов, в том числе бронебойных. Имеющиеся осколочно-фугасные были явно недостаточны для полноценного ведения боевых действий. И хотя говорить о том, что такие потери критические для обороноспособности, не приходится — в Украине к началу войны был 31 арсенал, где хранились около 1 млн тонн боеприпасов, однако с некоторыми позициями придется оперативно решать вопросы. Причем ситуация осложняется тем, что полноценного производства тех же танковых снарядов у нас нет — их приходится закупать в той же Болгарии. Нельзя не отметить, что такая крупномасштабная диверсия на фоне воинственных заявлений того же «лидера недореспубликы» Захарченко о выходе на административные границы Донецкой области может быть очень плохим маркером восстановления полномасштабных боевых действий. Причем, судя по реакции нашего военного и политического руководства, сегодня вполне рассматривается вариант прямого российского вторжения.