Дистанционный «розводняк»: жители Черниговщины доверяют незнакомцам
Правоохранители напоминают владельцам банковских карт, все вопросы, связанные с движением средств и безопасностью счетов, необходимо решать только лично в банковских учреждениях, а не по телефону. Об этом сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговской области. Мошенничества с банковскими картами через выманивания пин-кода или пароля карты и снятия с нее наличных занимают третье место по частоте совершения, и хотя полиция периодически напоминает гражданам о бдительности и осторожности при операциях с банковскими картами, количество жертв не уменьшается. Так, в областном центре жертвами аферистов стали двое граждан 28 и 55 лет, которым на мобильный позвонили якобы представители банка для согласования вопросов безопасности их банковских счетов. Узнав пин-коды банковских карт, злоумышленники сняли со счетов около 35000 гривен. Аналогичным способом аферисты обманули 55-летнего жителя Новгород-Северского. Назвавшись представителем службы безопасности банка и узнав пин-код банковской карточки потерпевшего, мошенник завладел 10 тысячами гривен с карты потерпевшего. По всем фактам мошенничества полиция открыла уголовные производства по части 1 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), которая предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет. УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Обезопасить себя от «банковских» мошенников можно, никому не сообщая реквизитов своей карты — пин-код, полный номер, проверочную цифровую комбинацию и тому подобное. Настоящий банковский работник этого никогда и не спрашивать, потому что не имеет на то права, а тем более в телефонном режиме. Если вы все же стали жертвой мошенничества, немедленно звоните в полицию по номеру 102. Своевременное получение правоохранителями информации о преступлении повышает шансы на установление личности мошенника и привлечения его к уголовной ответственности.