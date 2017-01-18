Дискриминация и метлы: в Нежине назревает скандал
В Нежине назревает очередной скандал: 12 дворников, работающих на КП «ВУКГ», под угрозой увольнения. Доведенные до отчаяния люди пришли с проблемой в кабинет заместителя Нежинского городского головы Григория Олейника, об этом он сам и рассказал 18 января на очередной депутатской комиссии по имущественным и жилищно-коммунальных вопросов. Причина такого решения, по словам самого руководителя КП «ВУКГ» Владислава Кормана — сумма расходов, заложенных на 2017 год только на 7 с половиной месяцев, она составляет 3 млн 600 грн. Это на заработную плату, уборка, горюче-смазочные материалы … И это при том, что и минимальная заработная плата выросла в разы. Чтобы «добраться» до конца года, нужно дополнительно миллион. Эти средства «просить» у депутатов, чтобы те выделили их решением сессии. По словам Владислава Кормана, на сегодняшний день на предприятии — 31 дворник. Это количество работников убирает 27 улиц, в том числе площадь, скверы и парки. А сокращение количества дворников может повлечь за собой максимум уменьшения территории уборка, а минимум — снижение его качества. По этому поводу мнения депутатов городского совета различаются: одни утверждают — коммунальное предприятие именно зарабатывать и воздерживаться, а не рассчитывать на дотацию из бюджета. Позиция других — «согласны добавить денег». Есть и мысли такого плана — «нужно пересмотреть штат этого коммунального предприятия, а именно количество работников администрации.» Как решат вопрос — увидим на следующей сессии. Надеемся, что руководители города решат проблему работников коммунального предприятия и дадут возможность эффективно работать этом учреждении.