Дежавю: Черниговом будут курсировать троллейбусы красного цвета
Чернигов закупает новые троллейбусы. Сейчас объявлен тендер на приобретение 5 новых троллейбусов за средства городского бюджета. Уже даже определено цвет троллейбусов — это будет красный из-за того, что он хорошо заметен, имеет эстетичный вид и даже, по статистике, попадает в наименьшее количество ДТП. Крыша в красных троллейбусов может быть белого цвета, чтобы избежать перегрева от солнца. Кроме того, в этом году запланирован капитальный ремонт еще 5 троллейбусов, которые также будут иметь более комфортный и современный вид. Если позволят средства городского бюджета, возможно, во второй половине года город еще приобретет новые троллейбусы. Ведь в первую очередь необходимо решить вопрос качественных перевозок на таких магистральных маршрутах в городе, как проспекты Мира и Победы, улицах Шевченко, Мазепы, Рокоссовского. Для бесперебойного транспортного перевозки людей в Чернигове должна быть примерно 100 троллейбусов, как когда-то в предыдущие годы. Пока же в день выходят на линию около 65-68 машин. Об этом говорится на сайте Черниговского городского совета.