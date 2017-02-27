Деятельность ОУН на Черниговщине (1941 — 1949 гг.)
Согласно планам руководства Организации украинских националистов (ОУН), в случае вооруженного конфликта между Германией и СССР, ее ячейкам надо было воспользоваться условиями войны как шансом для восстановления независимого государства. Причем основным союзником в то время как «мельниковцы» ОУН (М), так и «бандеровцы» ОУН (Б) видели Германию, а полем деятельности — украинские территории входили в состав СССР. Поэтому с 22 июня 1941 вслед за линией фронта двинулись несколько членов ОУН. Такие «походные группы» состояли из опытных организаторов, которые имели задание на местах построить сеть организации, стать основой для украинских администраций и полиции. Однако прежде всего они занимались культурной жизнью, образованием, выпуском газет и листовок проукраинского направления. Так, в сентябре 1941 года в Чернигове появилась такая группа под руководством Якова Осташека (псевдоним «Гром») родом из села моли (ныне Винницкая область) — так называемый Буковинский Курень. Забегая вперед, отметим, что судьба его трагична — немцы расстреляли его в апреле 1942 года. Члены этой группы вели подпольную деятельность в различных районах Черниговщины. В частности, трое членов организовали весной 1942 года в. Козельце курсы по изучению истории Украины для группы из 31 человека. Когда начались репрессии немцев против Украинской-западников, этих трех буковинцев был арестован по доносу одного из курсантов. Деятельность «Буковинского куреня» отмечена также в Ичнянском и Остерском районах, где были организованы ячейки спортивного общества «Сич» и культурного общества «Просвита». Поддерживали приезжих также и местные — так, в Нежине на руководящих должностях в городском самоуправлении служили Поляченко и Чичковський. О них известно очень мало. Оба выпускники факультета украинского языка и литературы Нежинского пединститута. Бывшие сокурсники характеризовали их как «веселых и умных людей, которые ни в коем случае не продавались немцам». Известно, что отца и дяди Поляченко расстреляли в 1937 году. Здесь же, в Нежине, активно работал «на украинскую идею» выпускник филологического факультета педагогического института Леонид Пархоменко (более известный в городе как Леонид Полтава), вернувшийся в родной город из города Ромны, где работал в газете «Возрождение». С ноября 1941 по январь 1942 организацией подполья в Нежине и Прилуках занимался опытный боец Иван Нагорный. Он был задержан полицией, но смог договориться с одним полицейским, который помог ему бежать. Весной 1942 года в Чернигове создается новый областной провод ОУН (Б). В нем активное участие принимают члены Киевского провода ОУН (Б) Остапенко и Савченко. В апреле — мае 1942 года член ОУН Архип Кмет, уроженец Ичне, который оставил ее в 1923 году вместе с атаманом Ангелом, с фальшивым паспортом на имя Романа Геращенко создал у себя на малой родине организацию из трех человек во главе со своим племянником — местным полицаем Владимиром Кмет. В мае 1942 года немцы разгромили областной провод ОУН (М), затем пошла цепная реакция всей Черниговщине. В Нежине были казнены М. Поляченко, его племянник Виктор Поляченко и руководитель местной «Просвещения» учитель Пархитько. В августе 1942 года уничтожено и нежинскую организацию ОУН (Б). Так, был арестован и расстрелян Архип Кмет. В дальнейшем работу вело только крыло ОУН (Б) в подполье. После освобождения Черниговщины от гитлеровцев они поведут борьбу против сталинского режима. Последнее упоминание о деятельности подпольной молодежной организации ОУН датируется 1949 годом, когда НКВД была разгромлена молодежная организация в селе Конашивци Борзнянского района. 13 июня 1950 военный трибунал Черниговской области приговорил 12 человек (все ребята в возрасте от 18 до 20 лет) на срок от 8 до 25 лет заключения.