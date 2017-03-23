Девушка с Халявина стала телезвездой: теперь ждет роскошную жизнь в столице
22-летняя Виктория Куровская из села Халявин Черниговского района стала одной из участниц реалити-шоу «Сердца трех — 4», которое транслируют на Новом канале. Суть проекта в том, что три девушки среди многих ребят ищут свою половинку. А наша землячка, кроме любимого человека, выбирает еще и отца для своей трехлетней дочери Марии. Примечательно, что односельчане Виктории после выхода первого выпуска шоу на телеэкранах немного расстроились. Ведь девушка назвала родное село забитым. К тому же, по ее словам, там живут алкоголики и наркоманы. Правда, потом Виктория призналась, что ей стыдно за эти слова. О Виктории известно, что она увлекалась спортом, даже имела определенные успехи в биатлоне. Но тренировки бросила. В 18 лет она родила дочь, пока с отцом девочки не живет и не общается. Виктория призналась, что мечтала стать гримером или визажистом. Сейчас осваивает это дело на курсах. Мечтает жить и работать в Киеве, но понимает, что сначала нужно попробовать свои силы в Чернигове. Съемки телешоу закончились. Однако пока девушка не рассказывает, встретила свою любовь на проекте. И интрига сохраняется, так как всех трех участниц проекта уже показали в белых свадебных платьях.