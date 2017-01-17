Дети из Нежина передали украинским бойцам на передовую подарки
Все признают, что без помощи волонтеров, украинским военным было бы очень трудно. И именно волонтеры не понаслышке знают, как там дела у наших бойцов на бурном востоке, что им нужно и каких вестей ждут из дома. Недавно со «Светлодарской дуги» вернулся волонтер из Нежина Александр Максимец. «Были только в батальоне Киевская Русь, непосредственно держит оборону переднего края« дуги ». У ребят там ситуация, мягко говоря, сложная. Зима в этом году далеко не балует, а закаляет холодком: в -10 при ветре 20 метров в секунду — выдует тепло с любого блиндаж, а тем более с человека. Работой не погреешься, потому снайперы с той стороны сдают зачеты по стрельбе по движущимся мишеням. И за 3 года войны бойцы разучились жаловаться и впадать в отчаяние. В них всегда все хорошо. Правду говорят в основном молчаливые свидетели — свежеперевязанные раны бойцов. Техника иссеченная осколками. Испуганные беспризорные псы, которые со страхом переходят от одного здания к другому, находятся в постоянном ожидании очередного обстрела. Воронки от мин, которые еще не успели после ночи прийтись снегом. О собственных нужды и потребности бойцы говорят неохотно, понимая, что простые люди, которые все 2014 на себе тянули армию, сейчас сами ждут помощи. И у предпринимателей среднего и малого бизнеса дела далеки от успешных, а те, у кого есть средства, сейчас находятся на Олимпе и делают вид, улучшающие жизнь уже сегодня. И им не к форме и запчастей », — рассказал волонтер. Любой помощи — домашние вкусности, лекарства, новую форму и маскировочные средства — бойцы благодарны землякам. И у жителей Черниговщины болит сердце за своих защитников. Своими творческими работами дети подтверждают, что подвиг бойцов АТО не напрасен. Детские рисунки волонтеры уже отвезли на передовую. «Сначала к подаркам нежинских детей ребята относились с недоверием, потому что думали, что это очередная акция, которую начальники образования, районов, городов, и сел требуют от директоров школ, а те, в свою очередь, от учителей и детей. А когда они увидели, что каждая открытка является произведением детского искусства, и в ней столько тепла и нежности, то ребята задавали у икон. Комбат батальона забрал пакеты с базы, где перегружали бус. Он сразу отвез их на передовую, потому Рождественской ночи они заменили бойцам тепло домашнего очага », — рассказал волонтер Александр Максимец.