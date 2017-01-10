Дети Черниговщины приготовили подарки военным
В рамках проведения благотворительной ярмарки «Дети Черниговского района — воинам-освободителям Украины» в учебных заведениях района проведена благотворительная акция «На крыльях ангела». Она направлена на воспитание чувства патриотизма, организации платформы для творческих встреч и диалога между детьми и взрослыми. К акции присоединились воспитанники и руководители кружков Черниговского районного Дома школьника, а также учащиеся и педколлективы Шибиринивськои, Жовинськои, Олишевской, Сновьянськои школ, которые провели мастер-классы по изготовлению ангелочков с помощью различных материалов и техник декоративно-прикладного искусства. Кстати, ангелочков дети делали для бойцов, несущих службу в зоне АТО. Так, ангелочки-хранители, заряженные любовью, надеждой и добром детских сердец, непременно станут оберегами бойцов на передовой.